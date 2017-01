Michael Keaton dice por qué dejó Batman

LOS ÁNGELES, California(AP)

Michael Keaton reveló los motivos por los que dejó "Batman" después de dos películas.



Keaton interpretó al superhéroe en "Batman" de 1989 y "Batman Returns" de 1992. Las dos fueron dirigidas por Tim Burton. Joel Schumacher fue contratado para dirigir "Batman Forever" de 1995, pero Keaton rechazó protagonizar esa película.



Keaton dijo en una entrevista en el podcast de The Hollywood Reporter "Awards Chatter" que el guión de la película "nunca fue bueno". Agregó que no entendía por qué Schumacher "quería hacer lo que quería hacer" con la película, la cual tenía un tono más ligero que las dos anteriores.



Val Kilmer asumió el papel del héroe con capa.



Actualmente Keaton puede ser visto en "The Founder", una cinta biográfica sobre el pionero de la comida rápida Ray Kroc.