Salen hoy a la venta boletos de coachella

INDIO, California(Agencias)

Beyoncé, Radiohead y Kendrick Lamar encabezarán del Festival Coachella de Música y Artes de 2017, que se llevará a cabo del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril.



Esta es la primera actuación en vivo confirmada en 2017 de Beyoncé, quien pasó la mayoría del año anterior en promoción de su álbum “Lemonade”. Aunque la intérprete de “Formation” no suele presentarse en festivales, actuó en el Global Citizen Festival el año pasado y participó en Made in America en 2015.



Radiohead, que el año pasado lanzó su disco “A Moon Shaped Pool”, dio una serie de shows entre mayo y octubre de 2016.



Uno de lo destinos que visitó la agrupación fue la Ciudad de México, donde la ofreció dos concierto. Coachella también es su primera aparición confirmada de 2017.



Boletos a partir de hoy

De acuerdo con el portal de la revista Rolling Stone, el cartel de Coachella incluye también a artistas como Lorde, The xx, Justice, Bon Iver, Hans Zimmer, Martin Garrix, Mac DeMarco y Two Door Cinema Club.



La lista completa de actos se encuentra en el sitio https://www.coachella.com/lineup/.



Los pases al festival estarán disponibles a partir de este miércoles.



Boletos desde 400 dólares



El costo de los boletos es de 399 dólares para admisión general, de 474 dólares para admisión más transporte, campamento un costo de 133 dólares, el pase VIP tiene un costo de 899 dólares, estacionamiento VIP en 150 dólares, renta de tiendas cerca del lago alrededor de 2 mil dólares, tiendas de campaña tiempo safari 7 mil dólares.



El evento se lleva a cabo anualmente en el Empire Polo Club en la localidad de Indio, California. Se trata de una de los festivales de música más esperados a lo largo del año y que atrae a multitudes de seguidores de los grupos participantes.



El año pasado el festival fue encabezado por Guns N’ Roses y LCD Soundsystem. La nota del festival de 2016 la dio la cantante Courtney Love, quien fue expulsada de una fiesta del festival.