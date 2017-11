Aseguran que Selena Gomez y Justin Bieber regresaron

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El que la sigue, la consigue. Bien lo sabe Justin Bieber, graduado de galán perseverante por estos días, porque logró que su ex Selena Gomez volviera a sus brazos.



TMZ, sitio especializado en farándula norteamericana, señaló que los intérpretes están juntos nuevamente.



Si bien Justin estaba soltero y enfocado de lleno en el cristianismo, Selena mantenía una relación con el también cantante The Weeknd, romance que sólo duró 10 meses antes de que Gomez volviera con el canadiense a tres años de su quiebre oficial.



El medio sostiene que fue Justin quien buscó a la joven de 25 años y no al revés. Tan pronto supo que su ex novia estaba enferma y necesitaba un trasplante de riñón, Bieber no dudó en contactarla para manifestarle sus intenciones de retomar su relación.



"Justin persiguió a Selena mientras ella todavía estaba en una relación con The Weeknd, aunque esa relación había estado fallando durante meses", consigna TMZ.



La familia de la cantante, no obstante, estaba firmemente en contra de este segundo intento. A Justin lo apodan "vil" y hasta el día de hoy lo culpan por la depresión que llevó a la responsable de "Naturally" a un centro de rehabilitación.



"Selena tenía que ser conquistada", dijo una fuente al sitio. Y pese a que ella tenía sus dudas, finalmente cedió a los encantos de Justin.