5 razones para ver Thor: Ragnarok

Tras su ausencia en la Civil War de Marvel, Thor regresa a los cines para completar su propia trilogía con Ragnarok, una heterodoxa aventura intergaláctica cargada de humor, acción y singulares situaciones.



Alzamos nuestro cáliz de oro -o nuestra jarra de cerveza- para brindar por las cinco (que bien podrían ser 50) razones que hacen de Thor: Ragnarok la mejor película en solitario del Dios del Trueno y, con permiso de los Guardianes de la Galaxia, una de las más divertidas aventuras del Universo Cinematográfico Marvel.



Por su premeditada ligereza



Con la elección de Taika Waititi, responsable de joyas tan peculiares como Lo que hacemos en las sombras o Hunt for the Wilderpeople, Marvel dejaba claras sus intenciones. Quería huir de la gravedad de las dos anteriores películas del Dios del trueno y escapar hacia un producto más trivial. Transitar de nuevo de planeta en planeta por el camino que ya marcaron Star-Lord y compañía con un filme ligero que permitiera explorar y explotar la vis cómica que Chris Hemsworth, su verdadero superpoder que ya exhibió en el reboot de Cazafantasmas o en los propios cortometrajes de Thor y su ya célebre compañero de piso Darryl.



Por su música



Y en esta constante apuesta por la ligereza, el humor absurdo y la psicodelia intergaláctica, la música tiene una importancia capital. Una banda sonora que corre a cargo de Mark Mothersbaugh (La LEGO película) y que -sin llegar a tener el peso de los Awesome Mix de James Gunn- está aderezada con varias canciones reconocidas y muy reconocibles. Y sí, tal y como avanzó el tráiler, el mítico temazo de Led Zeppelin ‘Immigrant Song’ cuenta con no uno, sino varios momentos de gloria.



Por su mensaje revolucionario



Además de ser visualmente espectacular y premeditadamente disparatada, la de Ragnarok es también una historia que se puede leer en clave revolucionaria. Una aventura con dioses derrocados, becerros de oro, tiranos caprichosos, maquis asgardianos e ídolos prefabricados. Una historia de cambio y de celebración.



Por sus villanos



Cate Blachett y Jeff Goldblum interpretan a Hela y Grandmaster, los dos grandes ‘villanos’ -término que conviene utilizar muy entre comillas en el caso del personaje de Goldblum- de Ragnarok. Dos poderosos personajes que siempre parecen encantados de conocerse y que con sus exageradas y caricaturescas formas alardean de su deliciosa y traviesa condición a la menor ocasión. Otra gozosa desvergüenza.



Y, como siempre, por Loki



A pesar de la impactante presencia de un puede que excesivamente parlanchín Hulk, y de los letales esfuerzos por brillar de la hosca Valquiria de Tessa Thomson, el MVP de los ‘Ravengers’ que forma Thor sigue siendo Loki. Y es que desde su aparición en el filme de 2011, el ladino personaje de Tom Hiddleston se ganó el favor de los seguidores y, con el paso de las películas y los años, se ha convertido no solo en un clásico, sino en una de las grandes debilidades de los fans. El robaplanos oficial del MCU estará en Infinity War. ¡Celebremos otra vez!