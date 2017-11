Policía británica investiga violación vinculada a Spacey

LONDRES, Inglaterra(AP )

La policía en Londres investiga un presunto abuso sexual de 2008 vinculado al actor Kevin Spacey, se informó el viernes.



La policía no identificó a Spacey por su nombre, pero dijo que la unidad de delitos de abuso de menores y ofensas sexuales está investigando la denuncia de violación que recibió hace dos días.



The Sun y otros medios informaron que Spacey era el objeto de la investigación.



La policía dijo en una declaración que estaba investigando una agresión de 2008 en Lambeth. Apuntó que no identifica a personas que puedan o no ser parte de una investigación.



Cuando se le preguntó si la policía investigaba a Spacey, una vocera pidió detalles sobre el supuesto incidente y entonces proporcionó el comunicado.



La política de la policía de Londres en casos como éste es no responder preguntas sobre individuos sino sobre incidentes.



Spacey no ha sido arrestado o acusado de ningún crimen. Su publicista no respondió de inmediato un email en busca de comentarios.