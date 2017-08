Sarandos de Netflix, espera que Nolan cambie su postura

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace unas semanas Christopher Nolan defendía la postura acerca de que el cine tendría que seguir exhibiéndose de manera tradicional, en una gran pantalla y él apelaba porque la manera en la que se haga siga siendo a la vieja usanza.



"La televisión existe desde los años 50 y Netflix es televisión. ¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té. ¿Cuál es la definición de una película?", señaló en su momento Nolan.



Esa misma postura fue la que provoca la controversia en la pasada edición del festival de Cannes, cuando la película "Okja", creada por Netflix compitió por la Palma de Oro, algo que no fue bien visto por la industria francesa, quien ha tenido que modificar sus reglas para el próximo año.



En medio de esta discusión, Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de Netflix, señaló este miércoles en México que aunque entiende la postura de quienes abogan por un cine tradicional, las nuevas tecnologías requieren que la industria se adapte.



Por ello explicó que espera que Nolan cambie su postura, pues aunque sabe que es un amante del celuloide, las dos manera de producir no tienen porqué estar peleadas.



"Nolan es un excelente productor y espero cambie su manera de pensar, porque Netflix no es una experiencia menor. Hace cinco años no se pensaba que un programa para Internet pudiera ser tan bueno. Así que creo que con "Bright" verán una producción de gran escala, es una evolución", dijo Sarandos.



Por su parte el venezolano Édgar Ramírez, quien junto a Roomie Rapace, protagoniza la cinta Bright, señaló que apoya que los filmes que hacen las plataformas digitales ya que muchos de ellos sin el apoyo de estas compañías nunca podrían ver la luz.