'Black Panther' y 'Stranger Things' lideran nominaciones de MTV Movie & TV Awards

(GH)

"Stranger Things" y "Black Panther" comandan los premios de MTV Movie & TV Awards, que se entregarán el 18 de junio del presente año, en los Ángeles, California.A través de un comunicado se dio a conocer que el filme de “Black Panther” obtuvo siete candidaturas, incluida la de mejor película, categoría donde se medirá a “Avengers: Infinity War”, “Girls Trip”, “IT” y “Wonder Woman”, mientras que “Stranger Things” consiguió seis nominaciones, incluida la de mejor serie, campo donde competirá con “13 Reasons Why”, “Game of Thrones”, “Grown-ish” y “Riverdale”.En estos premios hay categorías para mejor villano, mejor pareja, mejor beso o mejor pelea, por eso Minie Lobby Brown, la estrella femenina de Stranger Thing, tratará de hacerse con el premio a la mejor actuación televisiva frente a Darren Criss, Katherine Langford, Issa Rae y Maisie Williams.Asimismo, Chadwick Boseman (Black Panther) tendrá como rivales a Timotheé Chalamet (Call Me By Your Name), Ansel Elgort (Baby Driver), Daysisy Ridley (Star Wars: The Last Jedi) y Saoirse Ronan (Lady Bird).