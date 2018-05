Claudia Lizaldi desmiente rumores de infidelidad

(GH)

Ante una publicación de circulación nacional, en donde acusan a Eamonn Sean Kneelad de engañar a su esposa, Claudia Lizaldi enfrentó los rumores sobre la supuesta amante.



Claudia Lizaldi, quien es esposa del acusado, comentó lo siguiente en un evento al que asistió acompañada por su esposo; “Sobre que tiene una amante, sí es cierto, se llama Claudia Lizaldi, soy yo, se las presento, tiene una amante que es muy sexy, muy amorosa y que lo ama mucho y que tiene nueve años con él y que su esposa no se enoja mucho porque es la misma”.



En lo que respecta a Sean Kneelad, mencionó que el rumor viene de alguien que tiene alguna intención en contra suya, “Creo que (el rumor) viene de alguna persona que tiene una intención, seguro la vendió, seguro inventaron cosas, no he visto la nota.



Kneelad dijo estar agradecido de tener una esposa como la conductora Claudia Lizaldi, “lo único que puedo decir es que siendo maestro de espiritualidad, un maestro de meditación, la espiritualidad no te quita lo humano, como dice Claudia, estamos en un proceso de crecimiento, yo estoy muy agradecido de tener a mi esposa como mi pareja de vida y es todo lo que puedo decir, lo que dijo Claudia es la verdad”.