Cosby condenado por 'justicia mafiosa, no verdadera': Esposa

FILADELFIA, Pensilvania(AP )

La esposa de Bill Cosby reclamó el jueves que se investigue penalmente al fiscal que logró la condena del comediante de 80 años por abuso sexual y podría enviarlo a prisión por el resto de su vida, asegurando que fue "justicia mafiosa, no justicia verdadera" y una "tragedia".



Camille Cosby hizo sus primeras declaraciones sobre el veredicto en un comunicado de tres páginas difundido a los medios por un vocero de la familia.



Comparó a quien ha sido su esposo durante 54 años, hallado culpable la semana pasada de tres cargos de ataque indecente con agravantes, con Emmett Till y otros negros maltratados por el sistema judicial. Los abogados de Cosby han prometido apelar.



"Una vez más, una persona inocente ha sido hallada culpable en base a un frenesí precipitado, ciego e inconstitucional propagado por los medios y permitido en una supuesta corte de justicia", dijo. "Esto es justicia mafiosa, no justicia verdadera. Esta tragedia debe deshacerse no solo por Bill Cosby, sino por el país".



Camille Cosby dijo que la principal acusadora Andrea Constand era una mentirosa cuyo testimonio de que fue drogada y abusada en la casa de Cosby en enero del 2004 estuvo "plagado de innumerables contradicciones deshonestas".



Hizo eco de los abogados de Cosby, quienes sostienen que Constand le tendió una trampa en busca de dinero.



La esposa de Cosby no abordó en su declaración las confesiones de su marido sobre sus amoríos extramaritales y su versión de que tuvo una relación consensual con Constand.



La abogada de Constand reaccionó con ira: "¿Por qué cualquier medio respetable publicaría eso?", se preguntó.



"Doce jurados honorables — pares de Cosby — han hablado", dijo la abogada Dolores Troiani. "No hay más nada que decir".



Constand dijo en un tuit la semana pasada que "la verdad prevalece". El jurado, en una declaración el lunes, calificó su versión como "creíble y convincente".



Camille Cosby, de 74 años, se mantuvo alejada de los dos juicios de su esposo, excepto para la presentación de alegatos finales.



Antes de que el jurado llegara la semana pasada para escuchar a los abogados de Cosby, se acercó a la mesa de la defensa y rodeó con su brazo a Cosby, quien está legalmente ciego. Se abrazaron, se sonrieron y conversaron, y él le dio un beso en la mejilla.



Cuando fue el turno de la fiscalía, se retiró de la corte y Constand entró.



Constand demandó a Cosby en 2005 cuando los fiscales abandonaron una investigación penal luego de cuatro semanas. Cosby terminó resolviendo la demanda por casi 3,4 millones de dólares tras dar una declaración jurada a lo largo de cuatro días, en la que admitió que le dio pastillas de metacualona a mujeres antes de tener relaciones sexuales, lo cual un jurado dijo el lunes fue instrumental para su condena.



Camille Cosby comparó a las docenas de otras mujeres que han acusado a Cosby con una "turba de linchamiento" desatada por la "demonización frenética e implacable" en los medios del hombre que se ganó una reputación como el Papá de Estados Unidos interpretando al doctor Cliff Huxtable en la popular serie de comedia familiar "The Cosby Show".



Comparó su trato con el de Till, el adolescente negro que fue secuestrado y asesinado luego que testigos dijeron que le silbó a una mujer blanca en una tienda de abarrotes en Mississippi en 1955, y con el de Darryl Hunt, un hombre negro condenado erróneamente de violar y asesinar a una mujer blanca en Carolina del Norte en 1984. Constand es blanca.



"Algún día la verdad prevalecerá, siempre lo hace", dijo Camille Cosby.



Afirmó que el procesamiento de su esposo tuvo motivaciones políticas, repitiendo la opinión de su equipo de que fue peón en una acalorada contienda por un cargo a fiscal de distrito. El fiscal de distrito del condado de Montgomery Kevin Steele atacó a su opositor Bruce Castor en anuncios de campaña por su decisión de no procesar a Cosby en el 2005 y anunció el arresto del comediante un mes después, tras ganar las elecciones de noviembre de 2015.



Camille Cosby calificó a Steele y su equipo como "explotadores y corruptos" cuyo "propósito principal es avanzar profesional y económicamente a expensas de la vida del señor Cosby".



"Si pueden hacerle esto al señor Cosby, pueden hacérselo a cualquiera", señaló.



La oficina de Steele se negó a hacer declaraciones.



Cosby se encuentra bajo arresto domiciliario mientras aguarda una sentencia que podría mandarlo a prisión por el resto de su vida. La academia de la televisión dijo el miércoles que está revisando la inclusión de Cosby en su Salón de la Fama, y el Colby College se sumó a otras universidades que le quitaron al comediante sus títulos honorarios.



The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen, como lo ha hecho Constand.