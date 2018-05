Paulina Porizkova y Ric Ocasek se separan después de 28 años

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Paulina Porizkova y Ric Ocasek se separaron tras 28 años de matrimonio.



La modelo y actriz anunció en Instagram el miércoles que ella y el rockero de Cars no han sido una pareja "el último año".



Porizkova y Ocasek se conocieron durante la filmación del video musical del tema de Cars "Drive" en 1984. El mes pasado fueron vistos juntos cuando el músico de 74 años fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll.



La pareja no tuvo hijos.



Porizkova, de 53 años, dijo que su familia era "un auto bien construido" pero que, “como una bicicleta, mi esposo y yo ya no estamos pedaleando al unísono".