'Diablo Guardián' anduvo libre

(El Universal)

Más de 15 años tomó que la obra literaria "Diablo Guardián" llegara a la pantalla chica. Además, la producción pasó muchos altibajos para que esto sucediera.



En un inicio sería una película, pero tras no concretarse el proyecto se convirtió en una serie que sería protagonizada por Martha Higareda, quien tras los diversos retrasos ya no encajaba en el perfil de la protagonista Violetta.



Finalmente hace un año todo parecía marchar sobre ruedas y sería la plataforma Blim el canal a través del cual el público disfrutaría de este proyecto. Sin embargo, tras un acuerdo entre Televisa y Amazon, es este último quien con su plataforma Prime Video contará esta historia escrita por Xavier Velasco.



Él admite que no estuvo involucrado en el desarrollo de la serie: "En septiembre de 2013 firmé para dar los derechos, pensé que saldría ese año pero nunca me dio impaciencia ya que desde el principio asumí que este no era mi proyecto. Es cierto que pasó por diversos guionistas y directores, y al principio querían hacerla una narcoserie pero nunca me preocupó".



Pese a no ser su proyecto, ni estar a cargo del guion, Velasco puso una condición: que la protagonista fuera Paulina Gaytán, conocida por su papel de esposa de Pablo Escobar en la serie "Narcos".

Para la joven 25 años de edad estar en la serie es algo que cree que tenía predestinado.



"Tengo un amigo que hace cinco años me dio el libro Diablo Guardián, el cual estaba firmado por Xavier Velasco con la leyenda ‘Para Paulina, una gran actriz del papel a la pantalla’. Mi amigo me dijo que querían hacer la película y que yo fuera Violetta, aunque al final ese proyecto no se concretó", detalló Gaytán.



La historia de "Diablo Guardián" comienza con una chica de nombre Violetta que, tras robarles a sus padres 100 mil dólares, huye a Nueva York topándose con el mundo de las drogas y la prostitución.



Sin embargo aunque la premisa pueda sonar fuerte, Paulina admite que la serie que Amazon Prime Video transmitirá a partir del viernes, es familiar.