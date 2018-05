Aunque ya se casó, Marlene dice que seguirá su carrera como actriz

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Marlene Favela señaló que está viviendo seis meses del año en Australia y seis en su natal México.



"Cuando conocí al que ahora es mi marido me decía: ‘Yo no te puedo pedir que te vayas a Australia porque tienes todo tu mundo aquí’ y sería muy egoísta, entonces vamos a estar 50 y 50", reveló.



Por lo que aseguró que no dejará su carrera actoral. "Sí voy a trabajar, pero en proyectos que me emocionen mucho porque ahora ya es diferente, pero tengo todo el apoyo de mi esposo. Él quiere que yo siga trabajando porque dice que se siente orgulloso de mi carrera y que no tengo por qué parar", señaló.



Eso sí, Favela aclaró que será más selectiva ahora en los papeles que acepte. Siempre hay ofertas de trabajo, pero si voy a hacer un personaje tiene que ser algo que realmente me haga crecer".