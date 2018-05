Quiere J Balvin ser el mejor del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Canciones como "Mi gente", "Equis" y "Ambiente" han logrado ser del gusto del público pero J Balvin, cantante colombiano de reggaetón y música urbana, quiere convertirse en el artista más escuchado en todo el mundo.



En conferencia, el reggaetonero se dijo feliz al ver a su padre en casa, quien se encontraba delicado de salud y fue hospitalizado hace unos días. De su deseo de cantar con otros cantantes como Maluma, sin tapujos, externó su aspiración de ser el artista latino más escuchado en el mundo.



"Como artista, ser el número uno más escuchado del planeta. Estamos dos en este momento en Spotify, que es muy importante, y hacer otro statement dentro de la cultura latina a nivel mundial. Daddy Yankee lo logró el año pasado, después vino 'Despacito' y después 'Mi gente', que se volvió súper global. Sueño que el álbum sea número uno antes de salir y hay que pensar fuera de la caja e inspirar al mundo que así se puede cambiar", dijo refiriéndose a su próximo disco "Vibras", que saldrá a finales de este mes y en donde incluirá un tema al lado de Carla Morrison.



Si bien Maluma y él han negado la supuesta rivalidad que existe entre ellos, es Balvin quien responde a la foto que subió el intérprete de "El préstamo" junto con el mensaje: Feat? (colaboramos?)".



"¡Pues claro, obviamente! Yo creo que el ser humano siempre se encarga de buscar las vibras donde no son, pero yo estoy súper contento de trabajar junto con Luis, lo quiero mucho, lo respeto mucho y creo que no era el momento antes, no es porque no quisiera, ni de él ni el mío".



José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México este 26 de mayo en la Arena Ciudad de México, señaló estar feliz al ver la mejora en la salud de su padre y agradeció a quienes les desearon una pronta recuperación.



"Está mejor, gracias a Dios; creo que sus tiempos son perfectos. Creo mucha en la buena vibra, en la energía y en el positivismo que uno le ponga a la situación. Salió cuidados intensivos y está en la casa, de hecho, y todo bien, siempre estamos positivos".