Julián Gil no podrá visitar a su hijo y así responde

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Llevo más de 400 días sin tener una sana convivencia con mi hijo", dice Julián Gil. Este miércoles se dio a conocer que Marjorie de Sousa pidió la suspensión de las convivencias entre su hijo Matías y su padre, Julián, desde el 12 de mayo y hasta el 7 de julio.



"Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más de la intención de mantenerme alejado de mi hijo", dijo el actor a El Universal tras darse a conocer la noticia.



"Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales, y en este caso que ella va a trabajar sí le dan la cancelación…".



El actor ha estado ausente durante varios sábados por cuestiones de trabajo. Sin embargo, su hijo ha acudido al centro de convivencia ordenado por el juez. Hace un mes aproximadamente, Julián intentó tomarse una fotografía con él a la salida del lugar y le fue negado y la situación reportada ante el juez.



Lo que Julián pide, de acuerdo a su abogado, es poder ver a su hijo en un horario flexible, pues su trabajo le impide muchas veces presentarse los sábados.



"Todo el año pasado y principios de este ella no iba (al centro de convivencia) porque siempre estaba trabajando y mandaba a la nana.



En este caso se ven una vez más sus intenciones y alcances de lograr que no mantenga ningún tipo de vínculo con mi hijo Matías".