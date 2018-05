Carlos Bonavides reconoce error que le costó la visa de EU

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Carlos Bonavides dijo que ha perdido muchos trabajos desde que le quitaron la Visa para entrar a Estados Unidos. Además, confesó lo que realmente pasó.



"Fue porque nos tratamos de pasar de listos, porque quisimos pasar a trabajar con visa de turistas. Y en el tiempo que se desarrolló el chisme, todos tratamos de defendernos malamente, pero como está mi hijo está presente, pues yo no puedo mentir, porque le estoy enseñando que la mentira es mala y hoy reconozco que nosotros queríamos pasar a trabajar con visa de turista y no teníamos visa de trabajo, en ese entonces la tenía vencida, así que prefiero decir la verdad", dijo el actor.



Bonavides explicó que tenía un programa en canal 62 y que ahora ha tenido que dejar en pausa muchos proyectos en el territorio estadounidense.



"Estamos esperando que pase el tiempo para pedir de nuevo la visa de trabajo, no la de turista. Faltan dos años 8 meses, me dieron cuatro años de castigo", agregó.



Por lo pronto, aseguró que está en el mejor momento, cuidando su salud. "Volví a vivir, porque me quitaron un riñón, porque tenía un tumor que era canceroso y aquí estoy gracias a Dios", dijo.