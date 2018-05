Estrena Derbez película en EU

MONTERREY, Nuevo León (Agencia Reforma)

De una ciudad a otra y de una alfombra roja a otra, así ha sido la intensa semana de Eugenio Derbez en el marco del estreno de su película "Overboard" (¡Hombre al agua!) en Estados Unidos.



El actor de 56 años, considerado una de las figuras hispanas de moda en Estados Unidos, fue presentador en la edición de los Premios Billboard de la Música Latina realizada el jueves pasado en Las Vegas.



Para este evento permaneció dos días en esa ciudad, pero al terminar su brújula ya apuntaba a México.



"Estoy super orgulloso de que este año mi México sea la sede de este evento tan importante para la Industria del Cine Iberoamericano", dijo Derbez en sus redes sociales en relación a los Premios Platino del que también fue conductor el pasado domingo.



Por lo mismo, ese fin de semana estuvo en la Riviera Maya para la entrega de galardones a lo mejor del cine y la TV de Hispanoamérica.



El actor, su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana se dieron tiempo para asistir como invitados al espectáculo JOYÀ, de Cirque du Soleil, en el Teatro Vidanta.



Encabeza premier

Luego de cumplir con el evento, viajó a Los Ángeles pues el lunes por la noche encabezó la premiere de “¡Hombre al agua!” a donde acudió también con Alessandra y llevó como invitada especial a Fiona, su perra, quien lució muy coqueta en su paso por la alfombra roja vestida con un tutú.



Anna Faris, con quien Derbez comparte créditos en su nuevo filme, brilló en la premiere en la que también estuvo presente Eva Longoria, quien está a punto de dar a luz y por lo mismo causó revuelo a su alrededor.



Al evento asistieron otras estrellas mexicanas como Cecilia Suárez y la regia Mariana Treviño, quienes también tienen una intervención en la cinta.



“¡Hombre al agua!” es una nueva versión de la comedia de enredos de Garry Marshall que estelarizaron Goldie Hawn y Kurt Russell en 1987.



Estrena viernes 4 en EU

Su estreno en la Unión Americana es este viernes, pero a los cines de México llegará justo el Día de las Madres, el jueves 10 de mayo.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, "No se aceptan devoluciones", cinta de Derbez, se convirtió en la película de habla hispana más taquillera de los Estados Unidos con 44 millones de dólares y tuvo una recaudación de 99 millones en todo el mundo.



La próxima actuación del comediante mexicano será en la cinta "The Nutcracker and The Four Realms", de Disney.



Reparto

Película: “¡Hombre al agua!”

Fernando Luján, Anna Faris, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Omar Chaparro, Adrián Uribe, John Hannah, Mel Rodríguez, Cecilia Suárez

Directores: Ron Greenberg

Estreno en México: Jueves 10 de mayo

Estreno en EU: Viernes 4 de mayo



Sinopsis

Leonardo (EUGENIO DERBEZ) es un playboy perteneciente a la familia más rica de México y Kate (ANNA FARIS), una madre soltera de clase media. Kate es contratada para limpiar el yate de Leonardo, pero este la despide injustamente y se niega a pagarle. Esa misma noche, Leonardo cae al mar y despierta con amnesia en un pequeño pueblo de Oregon.