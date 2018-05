Sin música la serie de Selena

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO(Agencia Reforma)

Ni el "Bidi Bidi Bom Bom" ni "El Chico del Apartamento 512" se oirán en la serie El Secreto de Selena, sobre la fallecida "Reina del Tex- Mex", que protagoniza Maya Zapata.



"Desafortunadamente no se va a escuchar la música, porque no es una historia aprobada por la familia de Selena. No se tienen los derechos, pero se están haciendo covers que Selena cantaba, con una voz muy parecida a la de Selena. Le estamos tratando de dar la vuelta sin su música", adelantó la actriz Sofía Lama, otra de las estrellas del proyecto.



Actualmente en producción, El Secreto de Selena está basado en el libro homónimo de María Celeste Arrarás, periodista a la que Lama (Dueños del Paraíso, Eva la Trailera) interpreta en pantalla.



Más que en la meteórica carrera de la intérprete, la serie de 13 episodios se enfocará en su asesinato en 1995, su investigación y repercusiones, todo en un tono de thriller que TNT estrenará este año.



Damayanti Quintanar encarna a Yolanda Saldívar, victimaria de la cantante de "Como la Flor".