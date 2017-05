Jimmy Kimmel habla de la operación a corazón abierto de su hijo

(GH)

El programa de Jimmy Kimmel no se emitió la semana pasada. Ni la cadena ni su presentador dieron señales de vida, informó El País Los espectadores no sabían qué estaba ocurriendo, pero este lunes el conductor explicó que su esposa, Molly McNearney, dio a luz el pasado 21 de abril a su segundo hijo, Billy.Sin embargo, el parto se complicó con el nacimiento del pequeño. Según relató entre lágrimas, su bebé nació con algunos problemas cardiacos y tuvo que ser intervenido de urgencia: una operación a corazón abierto.El comediante, de 49 años, explicó que los médicos detectaron que el corazón de Billy no estaba recibiendo suficiente oxígeno para su normal funcionamiento. Durante este emotivo monólogo, Kimmel aprovechó resaltar un asunto que, desde la llegada de Donald Trump al poder, ha generado debate: el sistema de salud público estadounidense.“Si tu bebé está a punto de morir, y no debería de suceder, el dinero no tendría por qué ser un factor determinante. Creo que no debe importar entre si se es republicano o demócrata o cualquier otra cosa, todos estamos de acuerdo con que no se debe arriesgar la vida del bebé", expresó Kimmel. “Esto no se trata de fútbol americano”, y añadió: “No son equipos que se enfrentan. Nosotros somos un equipo, es el equipo de Estados Unidos. No permitamos que peleas partidistas dividan las opiniones que cualquier persona decente querría”, puntualizó.Kimmel también invitó a donar al Children's Hospital de Los Ángeles y así ayudar a todas aquellas familias que no pueden financiar una intervención de urgencia para salvar la vida de sus hijos.Tras el susto, Kimmel aseguró que su bebé se encuentra mejor y está recuperándose en casa. Agradeció el cariño de todos sus amigos y compañeros de trabajo que estuvieron atentos en todo momento y contó que hasta sus amigos más ateos “estuvieron rezando” para que su hijo se mejorara. “Incluso Matt Damon envió flores”, dijo haciendo referencia a la supuesta enemistad, que es falsa, que existe entre ambos.