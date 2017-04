Brad Pitt se proyecta ahora en Netflix

TIJUANA, Baja California(GH)

Netflix presentó el nuevo tráiler de su muy esperado filme, “War Machine”, que estelarizan Brad Pitt, Emory Cohen y Topher Grace.



Este filme en la actualidad tiene un relato bastante oscuro sobre la guerra que gira en torno del “General Glenn McMahon”, un hombre atrapado en un agitado sistema moderno de guerra que parece no tener fin.



“War Machine” es el más reciente filme del aclamado director David Michôd que inicia su temporada a nivel mundial el 26 de mayo de 2017.



En el centro de la historia se encuentra la interpretación de Pitt de un exitoso, carismático general de cuatro estrellas, quien saltó como una estrella de rock a comandar las fuerzas NATO en Afganistán.



La película habla de la deuda que se debe a los soldados de cuestionar los propósitos a los cuales están siendo dirigidos.



El filme original de Netflix está inspirado por el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del periodista Michael Hastings.



Este filme se suma a la amplia oferta de la plataforma con sus documentales, series y películas, muchas de ellas con producciones originales para Latinoamérica.