Natalie Portman dio a luz a su segundo hijo

(GH)

Este viernes la actriz de 35 años y su esposo Benjamin Millepied ya recibieron la llegada de su segunda bebé, a quien bautizaron con el nombre Amalia Millepied, informó E! News Portman y Millepied, coreógrafo con quien trabajó en Black Sawn y ex director del Paris Opera Ballet, también son padres de Aleph de 5 años.El embarazo de Portman fue tema de conversación en los medios, y motivo de su ausencia en los premios Spirit del cine independiente y en la ceremonia 89 de los Academy Awards debido su estado de embarazo."Es raro porque en general soy una persona pequeña, así que lo muestras mucho más rápido, mucho más rápido cuando eres pequeña. Todo el mundo piensa que estoy a punto de explotar y dar a luz en cualquier minuto, y todavía me quedan meses… El otro día fui a la tienda a comprar agua y el chico de la caja estaba como, ‘¿Casi, no?', y yo tipo, ‘¡No! ¡Para nada!'", comentó en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon.