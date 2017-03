Cine de Alabama evita "Bella y la Bestia" por personaje gay

HENAGAR, Alabama, EE.UU(AP )

Un autocinema de Alabama se abstendrá de exhibir la nueva versión de Disney de "La Bella y la Bestia" porque uno de sus personajes es presentado como homosexual.



En un mensaje en Facebook el Autocinema Henagar dijo que sus operadores son "cristianos por encima de todas las cosas" y no pondrán en peligro las enseñanzas de la Biblia. Agregaron que presentarán cintas aptas para toda la familia para que sus clientes puedan ver "películas sanas".



El mensaje señala que los propietarios estaban expresando su postura y eligieron no mostrar la película en la que Le Fou, el compinche del villano Gastón, "está confundido con su sexualidad", según el director Bill Condon.



Los operadores del teatro no respondieron a los correos electrónicos y mensajes telefónicos que se les enviaron para confirmar el mensaje de Facebook.



La cinta de Disney se estrena el 17 de marzo.