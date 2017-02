Alejandro Fernández prefiere enaltecer México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio de un proceso legal en contra de Luis Miguel por una gira en conjunto que no se concretó en 2016, Alejandro Fernández quiere empezar el año con el pie derecho.



Al cantante le emocionan sus proyectos que, además de la apertura de su Fundación para ayudar a jóvenes indígenas, incluye la salida de un álbum en el que busca enaltecer a México.



El cantante comenta que prefiere dejar el proceso a los abogados.



“Por cuestiones legales y de confidencialidad no puedo dar declaraciones respecto a este tema”, señala en entrevista.



Así, comenta, trata de que esta situación no afecte sus actividades. “Siempre intento ver el lado bueno de las cosas, por el momento me concentro en el lanzamiento de mi disco y en estar cerca de mi querido público”.



Fue en noviembre que pisó el Zócalo para el cierre de su gira “Confidencias” y ahora vuelve al ruedo, emocionado por nuevos procesos que lo harán crecer y mantener un aprendizaje.



“Reinventarse siempre es un reto, pero es lo que mantiene las cosas interesantes”, comenta entre risas. “Ni como persona ni como artista debes estancarte, sino siempre buscar innovar y mejorar”.



Desde hace unos meses sus discursos han cambiado y se ha sumado a la larga lista de artistas que buscan sacar lo mejor de México ante los discursos y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.



Con el disco “Rompiendo fronteras”, que saldrá al mercado el 10 de febrero, hace referencia al tema en el que cree y le preocupa.



“Como mexicanos debemos concentrarnos en trabajar duro todos los días, dar lo mejor de nosotros y demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que somos un país extraordinario lleno de riquezas y oportunidades”.



En su opinión, la llegada del republicano a la Casa Blanca no tendrá repercusión en la industria de la música y los artistas latinoamericanos, porque la gente seguirá disfrutando de la música sin importar quién esté al frente de un país.



“Creo que a todos nos hace falta ser más empáticos y menos egoístas. Todos debemos intentar ser mejores personas todos los días y poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. La música da paz y llena el corazón”, señala.



El primer sencillo que se desprende de este trabajo consiguió la certificación de platino por parte de Amprofon por más de 60 mil copias vendidas, por lo que estrenó el video del segundo que lleva por nombre “Sé que te duele”.



“Me encanta grabar los videos de mis sencillos en mi México y más aún en Jalisco. Vivo enamorado de Puerto Vallarta y la canción se prestaba para que grabáramos el video ahí, porque tiene ese sabor de playa. Pasamos un rato increíble grabando el video con los chavos de Morat que son súper talentosos y tienen una actitud increíble”.



El intérprete de “Me dediqué a perderte” y “Mátalas” confiesa sentirse identificado con todas las canciones de este proyecto, ya que en algún momento de su vida ha pasado por una situación similar y no podría cantar una letra con la que no sintiera una conexión especial.



“Siempre estoy involucrado en cada detalle del disco, pongo siempre mi alma y todo el corazón para que el resultado sea del agrado del público y lleve mi sello personal. Estoy en un momento de mucho crecimiento e inspiración, por lo que creo que no pudo llegar en mejor momento”, refirió.