"Wonder Woman" tiene un nuevo adelanto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Warner Bros inició el 2017 con un nuevo adelanto de la película "Wonder Woman", que llegará a los cine en junio.







La Mujer Maravilla, interpretada por la actriz israelí Gal Gadot, llegará por primera vez a la salas de cine en solitario pues había aparecido en la cinta "Batman v. Superman: Dawn of justice" (2016).



La cinta será dirigida por Patty Jenkins, quien saltó a la fama después de dirigir a Charlize Theron en la película Monster (2003).



"Wonder Woman" será el cuarto filme del universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros., luego de Man of Steel (2013) y Batman v. Superman:



"Dawn of justice" (2016), así como "Suicide Squad", que se estrenó el pasado 5 de agosto. En noviembre le llegará el turno a "Justice League".





Fuente: La Nación/Costa Rica/GDA