"Paulina es una mujer muy luchona"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Antes de finalizar el 2016, una noticia agitó al mundo de la farándula, pues se comenzó a especular que la cantante Paulina Rubio se separaría de su pareja Gerardo Bazúa, con quien tuvo al pequeño Eros en marzo del año pasado.



Su madre, Susana Dosamantes, que prepara su exitoso regreso al teatro con la puesta teatral "Hijas de su madre", habló para periódico EL IMPARCIAL y mandó sus mejores deseos a Paulina para iniciar este 2017.



"Le deseo lo mejor del mundo. Está lanzando su nuevo disco, que tiene varios millones de descargas en Spotify. Yo espero de todo corazón que le vaya muy bien porque es una mujer muy luchona, muy trabajadora y se merece que le vaya excelente. La gente que es buena y que trabaja merece todas las bendiciones", dijo Susana Dosamantes en exclusiva para EL IMPARCIAL.



En relación a la situación sentimental de su hija, Dosamantes se abstuvo de dar una declaración para afirmar o desmentir el rumor de la separación de Paulina y Gerardo.



"Yo regularmente no soy vocera de mi hija, ni de su novio para nada. Creo que si quieren preguntar eso, deberían decírselo a ella, la verdad no me gusta que me pregunten de eso ni me gusta meterme en eso", declaró.



Vuelve al teatro como una "Hija de su…."



Por otro lado, Dosamantes inicia el año con el pie derecho, pues además de ser parte de la película "El fantasma de mi novia", la actriz regresa al teatro con la nueva obra "Hijas de su madre"; que se presentará en Hermosillo el próximo lunes 30 de enero a las 19:00 y 21:30 en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.



En la puesta escénica donde compartirá créditos con Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Gina Varela, Luz María Jeréz y Lourdes Munguía; Susana interpretará a "Candela", un personaje al cual describe como una "esposa de la vieja escuela".



"Es una mujer clásica abnegada mexicana, esposa fiel a morir y todo lo que le pasa es tremendo, con estos maridos que le ponen el cuerno hasta con el perro; pero es muy divertido; la gente no va a esperarse todo lo que va a suceder en esta comedia", agregó.



"Hay que empezar el año con risas y optimismo", finalizó.