Staffde "House of Cards"también acusa a Kevin Spacey

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ocho empleados que trabajan en la serie hablaron bajo condición de anonimato y aseguraron haber sido víctimas de acoso o

abuso sexual por parte del actor.



Varios trabajadores y ex trabajadores de "House of Cards" acusaron hoy al actor Kevin Spacey de agresiones y abusos sexuales durante la

producción de la serie, informó la cadena CNN.



Ocho personas que hablaron bajo condición de anonimato aseguraron hoy haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor

o haber presenciado comportamientos de esa clase por parte de Spacey, quien desde la pasada semana se encuentra en el punto de mira de Hollywood después de que el intérprete Anthony Rapp le acusara de agresión sexual en un episodio que tuvo lugar en 1986.



Un antiguo asistente de producción de "House of Cards", serie que esta semana suspendió indenidamente el rodaje de su sexta y última

temporada tras conocerse la polémica que rodea a su protagonista, dijo que Spacey le agredió sexualmente cuando ambos viajaban en un

vehículo.



Spacey manejaba el auto cuando introdujo su mano en los pantalones del asistente, quien aseguró que ese fue un gesto no consentido.

"Me quedé en estado de 'shock'. Él era un hombre en una posición muy poderosa en la serie y yo era alguien que estaba muy abajo en la

cadena alimentaria (del show)", armó.



Poco después, y mientras colocaban las pertenencias de Spacey en su tráiler personal, el actor arrinconó al trabajador, bloqueó su salida y le manoseó.



"Le dije: 'No creo que esté de acuerdo con esto, no creo que esté cómodo con esto'", recordó el asistente, quien aseguró que el actor,

"visiblemente agitado", salió del tráiler, se metió en un vehículo y abandonó el lugar.



"Era un ambiente muy tóxico para hombres jóvenes que tenían que interactuar con él dentro del equipo, el reparto o los actores extra",apuntó el trabajador.



Otro miembro del equipo de "House of Cards", que ha trabajado en todas las temporadas del show, armó que Spacey le tocaba y acosaba

de manera constante.



"Venía y masajeaba mis hombros o ponía sus manos alrededor de mí o tocaba mi estómago a veces de maneras extrañas que en una

conversación cotidiana y normal no serían apropiadas", indicó este empleado.



Un antiguo asistente de cámara armó haber visto ese tipo de comportamientos por parte de Spacey en espacios abiertos y "donde todo el mundo lo veía".



"¿Quién va a creer a un trabajador del equipo? Serás despedido", apuntó esta persona acerca de la ley de silencio que imperaba en el set.



Una ex asistente de producción aseguró que era conocido que Spacey se comportaba de manera.



Media Rights Capital, productora de "House of Cards", dijo hoy estar "profundamente preocupada" tras conocerse las nuevas alegaciones en

contra de Spacey.



Por su parte, la plataforma Netix,que emite la serie, dijo que conocía un incidente que involucraba al actor, y que fue solucionado

"rápidamente", pero que no tenía constancia de otros episodios del mismo estilo.



Spacey, ganador de dos premios Óscar, aseguró este miércoles a través de su representante que se tomará un tiempo para "buscar

evaluación y tratamiento".