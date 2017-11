Hijo de Eduardo Yáñez sufrió abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El hijo de Eduardo Yáñez reveló que sufrió abuso sexual por parte de una empleada doméstica de su mamá.



"Me tomó varios años sacarme la idea que un acto sexual no es malo, que un acto sexual viene de dos personas que se quieren de buena

onda, no de mala onda, de agresividad ni de forzar a las personas", dijo el hijo del actor a Univisión.



Agregó que cuando estaba con su chava por primera vez ella se dio cuenta que algo estaba mal porque empezó a temblar y le empezaron a

sudar las manos y no podía entrar en el acto sexual porque estaba sustado.