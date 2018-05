Julión quiere su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

No hay mal que por bien no venga, y es lo que está pasando en la carrera de Julión Álvarez, ya que el intérprete ha tenido lleno total en todas sus presentaciones recalcando por qué es considerado el "Rey de la Taquilla".El cantante a pesar de tener algunos problemas legales ha sabido salir adelante, y qué mejor manera que preparando nuevos proyectos, así lo anunció durante una entrevista para las cámaras del programa "Hoy", pues el mexicano está considerando realizar una bioserie acerca de su vida."A lo mejor lo hago por mi familia, me gustaría, sí me gustaría", dijo Julión.Además, aseguró que se encuentra muy contento por la llegada de su primera heredera María Isabel.