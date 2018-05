CNCO quiere algo más que reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Se dieron a conocer hace más de tres años gracias a un programa de música y canciones como "Reggaetón lento" o "Hey DJ" los han ayudado a hacerse de un lugar en la escena musical pero para CNCO, el género urbano no quieren que sea su única carta de presentación y es por ello que buscan hacer música con respeto y que llegue a nuevas audiencias.



En entrevista, el grupo se dijo contento por el cariño que han tenido por parte del público mexicano, sus deseos de algún día tocar dentro de uno de los recintos con más historia en la capital y cómo el trabajar de la mano de alguien como Ricky Martin, su representante artístico, les ha ayudado a tener claridad en cada paso que dan.



"Siempre tomando todo con mucha calma y siempre siendo bien sabio con lo que haces con tu vida también. Gracias a Dios estamos rodeados de personas que son increíbles como Ricky Martin, que siempre nos recalca el mantener los pies bien puestos sobre la tierra y nunca creerse nada de lo que está pasando", dijo Zabdiel.



Si bien saben que sus canciones muchas veces pueden ser catalogadas dentro del género urbano, pero ellos buscan que cada concierto que hacen y cada sencillo que lanzan al mercado, muestre una nueva faceta para aquellos que ya los siguen así como para los que los escuchan por vez primera. "Evidentemente nosotros no nos consideramos reggaetoneros, nos encanta todo tipo de música y todo tipo de géneros.



Siempre tratamos de mantener nuestras letras limpias y que sean agradables, sanas y siempre con mucho respeto", afirmó Erick.



El grupo, quien se reunió con un selecto grupo de fans en un boliche ubicado en Santa Fe para convivir con ellos por unas horas, expresaron que el balance y la comunicación entre todos ellos ha sido clave para seguir queriendo hacer música nueva, además de que admiraban el grupo al que perteneció su representante.



"Nos encantaría hacer lo mismo que ellos hicieron. Menudo hizo historia y evidentemente como Menudo ninguno, pero sería la meta", explicó Christopher. Los chicos dijeron que aunque saben del próximo reencuentro de este popular grupo, el cual celebrará cuatro décadas desde que nació, ellos quisieran ver al boricua nuevamente a su lado aunque expresaron, "sólo si quiere él, no queremos obligarlo".



El grupo también ha sido comparado con otras boy bands de los noventas, como el caso de los Backstreet Boys, hecho que ellos más que molestarles lo toman como un halago y que agradecen que sean sus fans quienes apoyen que sus discos se vendan y les permitan pisar nuevos escenarios, aunque sigue existiendo uno con el que siguen soñando llegar.



"Gracias a nuestras fans las ventas de nuestro nuevo álbum van muy bien. Quisiéramos un día cantar en el Estadio Azteca, ojalá y algún día, también nos gustaría regresar al Auditorio Nacional. Estamos muy contentos y muy bien recibidos por México", afirmó Joel.



Admiten que al ser tan jóvenes, a veces la presión puede existir pero que su compromiso por seguir cantando siempre los mantiene a flote.



"La verdad estamos súper contentos pero sí sentimos un poquito de presión, a tan corto tiempo de estar en una banda hemos logrado cosas increíbles gracias a nuestro equipo y a las cnconers (como les llaman a sus fans)", mencionó Erick, mientras que Zabdiel añadió:



"Nos sentimos agradecidos con todo lo que está pasando. De verdad que creo que ha sido inesperado por todo lo que hemos estado haciendo en estos dos años y también agradecido con todo el cariño del público".