"La verdad es que pues gusta mucho el pisto al muchacho", Chiquis Rivera

ESTADOS UNIDOS (GH)

Chiquis Rivera confesó por qué no se había comprometido con el cantante de la Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez."La verdad es que pues gusta mucho el pisto al muchacho", confeso la cantante para People en Español. "Yo me tengo que dar mi lugar, si uno no se da su lugar el hombre no te va a dar".A lo que Méndez respondió para ¡Suelta la Sopa! :"Nos dedicamos a eso. En este tipo de cosas porque se lleva eso. Nos dedicamos a convivir con la gente, a 'conbeber' con la gente. Obviamente hay veces que se corta y se está tomando un poquito más, pero nunca más que un problema ", dejó claro Lorenzo.Cabe mencionar, que el cantante ya tenía problemas de alcohol, y enfrenta desde hace varias semanas un pleito fuerte con Chiquis."Estoy un poco, no molesto, ya tienes las mismas pláticas. Yo soy cantante, yo soy artista, yo me dedico a la música. "Yo creo que se ha vuelto loco, ahorita estoy enfocado en mi música y eso viene sobrando, viene extra, pero está documentado todo en la realidad", dijo Méndez.