Radiohead lanzará nueva versión de "OK Computer"

Radiohead están celebrando el 20 aniversario de OK Computer, lanzado el 16 de junio de 1997, con una reedición especial. El conjunto de archivos, OKNOTOK, está programado lanzarse para el mes de junio, informó AltPress En su página de oficial de Facebook, la banda dio el anuncio del lanzamiento:Esta reedición incluirá las 12 canciones del álbum original, ocho B-Sides y tres canciones inéditas: "I Promise", "Lift" y "Man Of War”.OKNOTOK estará disponible en formato digital, CD y en vinilo a partir del 23 de junio.De acuerdo con el sitio dedicado para esta nueva reedición, donde se muestra la mercancía que saldrá a la venta, también será lanzada la "edición en caja". La cual describen que "dentro de una caja negra con una imagen oscura de una copia quemada de ‘OK Computer’ hay tres discos pesados de 180 gramos de vinilo de 12" negros y en la tapa dura contendrá más de 30 obras de arte, muchas de las cuales nunca se han visto antes, excepto por nosotros, y letras completas de todas las canciones, excepto las que realmente no tienen letras".Disc 1:01. Airbag02. Paranoid Android03. Subterranean Homesick Alien04. Exit Music (For a Film)05. Let Down06. Karma Police07. Fitter Happier08. Electioneering09. Climbing Up the Walls10. No Surprises11. Lucky12 TouristDisc 2:01. I Promise02. Man of War03. Lift04. Lull05. Meeting in the Aisle06 Melatonin07. A Reminder08. Polyethylene (Parts 1 & 2)09. Pearly10. Palo Alto11. How I Made Millions