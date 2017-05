Imponen a Luis Miguel fianza de 1 mdd para quedar en libertad

LOS ÁNGELES, California(GH)

Luego de que el cantante Luis Miguel se entregara este día, autoridades de Los Ángeles le impusieron una fianza de 1 millón de dólares, informa Denise Maerker.



La cantidad ya fue cubierta por el "Sol de México" por lo que ya quedó libre.



Luis Miguel tendrá que presentarse nuevamente el 11 de mayo en la corte, por lo que la jueza le advirtió que de no hacerlo sería arrestado otra vez.



De acuerdo a la comunicadora, la jueza también le ordenó al cantante que entregara su Rolls-Royce para pagar a su ex representante.



Luis Miguel se entregó este martes a las autoridades de Los Ángeles tras ser requerido por un caso presentado por su ex representante.



“Luis Miguel Gallego Basteri se entregó esta mañana a las autoridades de Los Ángeles”, dijo a The Associated Press el subjefe de policía Matthew Córdova.



El ex mánager de Luis Miguel William Brockhaus, de la empresa Liquid Capital West Texas, presentó una demanda contra el cantante en abril por el adeudo de más de un millón de dólares por incumplimiento del contrato.



El llamado "Sol de México" es uno de los artistas más populares de Latinoamérica, con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, de títulos como “Romance” y “México en la piel”.