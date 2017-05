Se entrega Luis Miguel en EU

LOS ÁNGELES, California(GH)

ÚLTIMA HORA: Arrestan a Luis Miguel en California confirma el abogado del cantante a Telemundo. #LuisMiguel pic.twitter.com/Ph0t5bTwx3 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 2 de mayo de 2017

El cantante Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles, California, informó hace unos minutos la cadena Telemundo.Según ese medio de comunicación, el arresto fue confirmado por el abogado de William Brockhaus, el ex mánager que lo demandó por incumplimiento de contrato.De acuerdo con “lmshow”, fue el cantante quien se entregó ante las autoridades correspondientes.Una juez de Los Ángeles había dictaminado que el cantante Luis Miguel fuera localizado y arrestado de inmediato por no acudir a varias citas judiciales que tenía pendientes por incumplimiento de contrato, reveló la cadena Univision.El cantante fue demandado por su ex manager, William Brockhaus, y debía presentarse este lunes en una corte de Los Ángeles.Brockhaus exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales.El Sol también enfrenta un proceso legal en México. Su colega, Alejandro Fernández, interpuso una denuncia de hechos, luego de que no cumpliera con la gira que realizarían juntos en el País y para la cual le dieron un anticipo que ahora piden sea devuelto.