Arrestan a Luis Miguel en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles, California, confirmó el abogado del artista.



De acuerdo con información de Telemundo, una jueza de esa ciudad había emitido una orden de captura contra el artista el pasado 17 de abril, tras no comparecer a una audiencia donde se trataría la demanda que contra él interpuso William Brockhaus, su ex manager, por incumplimiento de contrato.



Tanto la parte acusadora como la defensa indicaron que la jueza del caso indicó que en vista de que el cantante no compareció a las citaciones emanadas de ese tribunal de Los Ángeles no le daría más tiempo para hacer frente a la querella.



La estrella se enfrenta a varias demandas, entre ellas una por un préstamo de 3.65 millones de dólares que le hizo un sello disquero (Warner Music México) el cual no habría cumplido con reembolsar.