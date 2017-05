Harry Styles estrena "Sweet Creature"

(GH)

Tras de debutar como solista hace un par de semanas, el ex integrante de One Direction, una de las bandas masculinas más importantes de los últimos años, lanzó un nuevo sencillo este martes 2 de mayo.'Sweet Creature', será el nombre de su nueva canción, la cual se desprende de su álbum Styles.Será el próximo 12 de mayo cuando los fans de Styles podrán contar con el álbum que incluirá temas como "Carolina", "Two ghosts", "Sweet creature", "Only Angel", "Kiwi", "Woman" y "Ever since New York".