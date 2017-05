Salma Hayek comparte foto con Roger Federer

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

I was so lucky to be seated next to #rogerfederer last night at the #metball he is very nice and so funny when he is not playing #tennis Que suerte que me tocó sentarme a lado de Roger Federer me hizo reír todo la noche. Tan serio que se ve cuando juega tennis 🎾 #switzerland #nyc Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 2 de May de 2017 a la(s) 5:49 PDT

La actriz Salma Hayek se sentó en la gala del Met junto al tenista suizo Roger Federer.Fue la propia Salma quien se encargó de dar a conocer a sus seguidores en Instagram de su encuentro con el tenista.“Qué suerte que me tocó sentarme a lado de Roger Federer, me hizo reír todo la noche. Tan serio que se ve cuando juega tenis”, escribió la actriz.El fin de semana, Salma se colocó en el segundo lugar de la taquilla en Estados Unidos gracias a su cinta con Eugenio Derbez, “How to be a latin lover”.La película recaudó 12 millones de dólares en sus primeros días de exhibición.Salma y Derbez son los actores mexicanos más taquilleros en Hollywood.