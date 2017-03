Bruno Mars estrena video

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bruno Mars estrenó el video de su más reciente sencillo "That's What I Like".



El videoclip combina los impresionantes movimientos del artista de ascendencia puertorriqueña con llamativas animaciones.







En menos de media hora, el video publicado en su cuenta oficial de YouTube recibió más 100 mil visitas.



La pegajosa canción "That's What I Like" se encuentra en los primeros lugares de la lista Hot 100 de la revista Billboard.