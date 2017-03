"Hypnotised", la nueva canción de Coldplay

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que estrenaran la canción “Something Just Like This”, su más reciente colaboración junto a The Chainsmokers, Coldplay acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo EP Kaleidoscope, el cual es la continuación de su disco A Head Full of Dreams del 2015.



Este nuevo EP de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, contiene cinco canciones nuevas y estará a la venta el próximo 2 de junio.



Coldplay estrenó su nueva canción “Hypnotised”, con un video que incluye las letras de este tema, dirigido por Mary Wigmore.