Beyoncé rompe récord en Instagram con foto de embarazo

SAN FRANCISCO(AP )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST

Beyoncé rompió el récord con la foto con más "me gusta" en la historia de Instagram.La estrella anunció el miércoles en la red social que estaba esperando mellizos con su esposo Jay Z. Rodeada de flores y cubierta por un velo traslúcido verde, mostró su pancita en una colorida fotografía.Con más de 8,5 millones de "me gusta" para la tarde del jueves, la imagen impuso una nueva marca.Solo en las primeras dos horas acumuló 4 millones de "me gusta". Le tomó apenas siete horas superar el récord previo de 6,3 millones, que mantuvo desde el verano pasado Selena Gómez por una foto en la que aparece con una botella de Coca Cola y la letra de su canción "You're the spark".Beyoncé publicó fotos adicionales de su embarazo en su sitio web http://www.beyonce.com/, incluyendo una de su hija de 5 años, Blue Ivy, besándole la barriga.