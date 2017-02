"Hay grandes taxistas; me tocó un ratero": Casares

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que se dio a conocer que el conductor de televisión, Ricardo Casares, el fin de semana pasado abordó un taxi en el cual el chofer le ofreció agua tras lo cual perdió el conocimiento, el presentador de TV Azteca señaló: "Quiero dejar claro que sé que hay grandes taxistas que se la rifan a diario de forma honesta".



La estrella de Venga La Alegría añadió: "Me tocó un ratero".



Según la versión del ex colaborador de Patricia Chapoy, él abordó el taxi el domingo en la madrugada, en la zona de la Fuente de las Cibeles, colonia Roma de esta capital.



El conductor del vehículo le ofreció una botella con agua al conductor de televisión, quien tras beberla, se sintió adormilado y cayó inconsciente.



Ricardo despertó horas después en su casa, sin cartera, sin celular y sin reloj.



Ante las preguntas de su público, Casares aclaró que el automóvil lo abordó en la calle.



Por los hechos, el ex participante de "La Isla" presentó una denuncia ante las autoridades.