Beyoncé espera gemelos

TIJUANA, Baja California(GH)

Beyoncé anuncia su embarazo en Instagram y no solo eso, revela que será un par de gemelos los que espera.



“Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos, y le agradecemos por sus buenos deseos”, Los Carters, escribió la cantante en su cuenta.



Con una imagen que deja ver su estado avanzado, y sin especificar cuántos meses tiene de embarazo, la sensual morena escogió un back de flores en distintos colores.



Además luce un brassier color guinda y una pantaleta en color azul, cubierta de un velo color verde.



Este anuncio a menos de una hora logró reunir más de 2 millones y medio de likes y contando, mientras que los buenos deseos no se hicieron esperar con alrededor de 170 mil comentarios.



Beyoncé está casada con el rapero Jay-Z, pareja que es una de las favoritas del mundo de la música; su primogénita Blue Ivy Carter nació el 7 de septiembre del 2012.



Con 35 años de edad, la intérprete de “Single Ladies” en el 2013 habló en un especial de HBO, Life Is But a Dream sobre su aborto y la experiencia de ser madre.



Ellas han sido elegidas para embarazos de gemelos y más



Conductora Inés Sainz: Trillizos, dos hombres y una mujer.

Inés Gómez Mont, conductora: Tuvo trillizos, tres varones.

Luz Blanchet, conductora, trillizos, dos mujeres y un varón.

La actriz Angelina Jolie tuvo gemelos, hombre y mujer.

JLo tuvo mellizos, hombre y mujer.

Mariah Carey, cantante: Gemelos, dos varones.

Celine Dion, cantante: Gemelos, dos varones.

Julia Roberts, actriz: Cuates, hombre y mujer.

Sarah Jessica Parker: Mellizas.

Paola Rojas, conductora: Gemelos.

Jorge Salinas: Gemelos con su primera esposa Fátima, y ahora mellizos, hombre y mujer, con la actriz Elizabeth Álvarez.