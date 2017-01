Angelina Jolie y sus hijos pasan Año Nuevo sin Brad Pitt

COLORADO, EU(SUN)

Foto: Daily Mail

Foto: Daily Mail

La actriz estadounidense Angelina Jolie pasó Año Nuevo acompañada por sus seis hijos y lejos de Brad Pitt, de quien se separó el pasado septiembre.El portal del “Daily Mail” publica fotografías de Angelina esquiando en Colorado con sus hijas Vivienne y Zahara, al igual que con su hijo Knox.Según ese medio, Jolie rentó una mansión de seis habitaciones para el viaje.Mientras Angelina recibía el año esquiando, “Mail on Sunday” aseguró que Brad Pitt está “destrozado” y ha pasado su peor temporada, pues no le permiten ver más tiempo a los niños.Hace unos días presentó una nueva petición ante la corte para que sea sellada toda la información relacionada con su ruptura con Angelina.Considera que la privacidad de sus hijos se ha visto comprometida por la información que ha llegado a los medios de comunicación.La principal disputa entre la pareja es la custodia de sus hijos, pues Angelina no desea compartirla y sólo quiere que Brad visite a los niños, como ha ocurrido hasta ahora.