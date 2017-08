Esposa de Casey Affleck pide el divorcio en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California(AP )

La esposa del actor Casey Affleck pidió el divorcio más de un año después de que la pareja anunció su separación.



Summer Phoenix presentó su solicitud en la Corte Superior de Los Angeles el lunes citando “diferencias irreconciliables”.



El actor de 41 años galardonado con el Oscar y Phoenix se casaron en junio de 2006 y se separaron en noviembre de 2015, aunque lo hicieron público en marzo de 2016.



La pareja tiene dos hijos, de 13 y 9 años. Phoenix solicitó la tutela compartida de sus hijos.



En febrero Affleck ganó el Oscar al mejor actor por su papel en “Manchester by the Sea”.



Durante la temporada de premios, resurgió una demanda civil de 2010 por acoso sexual contra Affleck. El actor dijo a The Associated Press en julio que el escrutinio de los medios afectó a su familia.



Se intentó establecer contacto con los representantes de Affleck quienes no respondieron a las solicitudes de comentarios que se les enviaron.