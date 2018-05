Avicii murió desangrado luego de cortarse con un vidrio de una botella

(GH)

El DJ sueco Avicii murió debido a una gran pérdida de sangre después de cortarse con vidrio de una botella de vino rota, según un informe.El informe con detalles de su muerte proviene de TMZ, citando 'fuentes privadas de información específica sobre la muerte de Avicii'.Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, fue encontrado muerto en la ciudad de Muscat, Omán, el 20 de abril, señala el Daily Mail La semana pasada, su familia escribió una carta abierta que decía que el joven de 28 años 'no podía seguir y quería la paz'.La carta, firmada por la 'La Familia', describió a Avicii como un 'alma artística frágil y un tipo sensible no hecho para la maquinaria en la que terminó'.Dice que 'realmente luchó contra los pensamientos sobre el significado de la vida, la felicidad. Ahora, no podía continuar más. Él quería paz.En declaraciones a MailOnline en el momento de la publicación de la carta, una portavoz del artista se negó a confirmar si se había quitado la vida.