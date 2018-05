Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel ¿Está en Argentina?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luis Miguel no volvió a saber de su madre, Marcela Basteri, desde 1986. Su desaparición ha sido el gran misterio en la vida del cantante.



Que murió, que fue internada en un hospital psiquiátrico, que cambió de identidad e incluso que ingresó a un convento son algunas de las "leyendas urbanas" que circularon sobre Basteri.



El tema de la desaparición se tocó en el segundo capítulo de la serie de Netflix sobre el cantante.



Pocas son las respuestas sobre el asunto que ha intrigado a los seguidores de "El Sol".



El afán por obtener respuestas ha provocado las distintas historias alrededor de la madre de Luis Miguel.



Apenas hace algunas semanas en la televisión argentina se presentó una entrevista con una mujer que vive en las calles de Buenos Aires y que, apuntan algunos, se trata de Marcela Basteri.



"Ventaneando" reprodujo la entrevista, en donde se ve que la mujer responde con dificultad o con evasivas a algunas preguntas.



Se niega a decir su edad. Asegura que no se llama Marcela y no tiene documentos de identidad. Tampoco es capaz de explicar cómo se mantiene.



Le preguntan si conoce a Luis Miguel, ella dice que sí, pero al torero español.



En los comentarios al video, los usuarios hacen notar posibles coincidencias entre lo que dice la mujer y la vida del cantante. Por ejemplo, dicen que a Luis Miguel le pusieron así por el torero español, que menciona la palabra gitano por que Luis Rey, su esposo, era gitano.



En la entrevista también comparan fotos de Basteri con la mujer y hay cierto parecido en las facciones.



Luis Miguel pocas veces ha hablado de su madre, pero en una entrevista hace una década declaró que no había podido tener contacto con ella y era una de las cosas que más le duelen.