Maribel Guardia y Ximena Navarrete comparten fotos de su niñez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para celebrar el Día del Niño, la actriz Maribel Guardia y Ximena Navarrete, ex Miss Universo, compartieron en Instagram fotografías de cuando eran niñas.Guardia publicó una imagen en blanco y negro en la que aparece vestida con el traje típico de su natal Costa Rica."Mantengamos siempre el asombro que tienen los niños ante las cosas más sencillas. Espero hayan disfrutado", expresó.La fotografía ya tiene más de cinco mil "me gusta".Por su parte, Ximena Navarrete compartió una imagen de cuando era pequeña y sus fans destacaron lo bella que era desde entonces.InstagramLa publicación ya registra más de 48 mil "me gusta".