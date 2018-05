Prohíben a Peppa Pig en China por ser demasiado "gángster"

Peppa Pig, una popular caricatura británica, ha sido prohibida en una de las plataformas de video más populares de China por ser demasiado "gángster", informa el Daily Mail El hashtag #PeppaPig (# 小猪 佩奇) ha sido eliminado de la aplicación Dou Yin (抖 音), junto con más de 30 mil videoclips bajo el hashtag, según Global Times.Un documento que parecía ser una guía oficial publicada por Dou Yin, también conocido como Tik Tok, enumeró a Peppa Pig como uno de los artículos en la lista negra.La razón oficial de la prohibición aún no está clara, pero los medios estatales sospechan que se debe a la probable conexión de la caricatura con la subcultura subversiva creada entre los televidentes en China.El documento oficial publicado por Dou Yin también prohibió el contenido sexual, la desnudez, los hombres vestidos con ropa de mujer, las exhibiciones de armas de fuego y los sermones de culto, así como la burla de la moneda china y los funcionarios del gobierno.Peppa Pig no es la primera caricatura en 'meterse en problemas' con los censores en línea de China.Winnie the Pooh, cuya cara redonda y vientre fue comparada a menudo con la apariencia del presidente chino Xi Jinping, fue bloqueada en Weibo el año pasado.