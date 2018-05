¿Los 'Avengers' rechazaron a Deadpool en su equipo de héroes?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Este fin de semana se estrenó la película "Avengers: Infinity War", la cual rompió la taquilla al recaudar alrededor de 250 millones de dólares. Esta película de Marvel nos despidió de varios súper héroes que buscaron frenar los objetivos genocidas del villano Thanos, lo que causó discusiones entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.



¿El final pudo ser diferente? Lo desconocemos, pero un personaje que aparentemente no fue aceptado dentro del grupo fue Deadpool.



A través de Twitter el actor Ryan Reynolds, quien da vida al antihéroe, publicó a modo de broma una carta firmada por Tony Stark, donde se ve cómo los Avengers "no quisieron" al mercenario. La carta tiene como título "Respuesta a unirse a los Vengadores" y está "membretada" por Stark Industries, propiedad de Tony Stark; en ella el líder del equipo de héroes rechaza categóricamente a Deadpool.



"No. Absolutamente no. Ve a molestar al Profesor X. No. Sinceramente, Tony Stark", dice el escueto mensaje de la cómica misiva.



Ryan Reynols estuvo en México hace unos días para promocionar su próxima película, Deadpool 2.