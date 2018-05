CNCO sigue el ejemplo de Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los integrantes del grupo CNCO recibieron múltiples reconocimientos este lunes en la Ciudad de México por las altas ventas de su segundo disco homónimo y los sencillos que se deprenden de él, pero estos jóvenes aseguran que se toman las cosas con calma, pese al éxito que han logrado durante los dos años que tienen de trayectoria.



"Hemos recibido el éxito con los brazos abiertos y con mucha serenidad, porque en el momento en que te crees todo lo que está pasando o que lo sabes todo es ahí donde tu carrera comienza a caer, eso es lo que hemos aprendido de grandes artistas como Ricky (Martín) y de toda la gente que nos rodea: humildad y mantener los pies bien puestos en la tierra", declaró Zabdiel.



El boricua ha apoyado desde sus inicios a esta banda de reggaetón y ellos no tienen más que palabras de admiración para Martin, pero aunado a lo que él les ha enseñado, Erick Brian comentó que también es la familia lo que les han dado equilibrio en su camino hacia la fama.



"Sabemos lo difícil que es y el proceso que se toma, siempre hemos luchado y trabajado duro para lograr algo en nuestra vida, por eso estamos agradecidos por la bendición que tenemos ahora, que nos está yendo muy bien y esto es sólo el comienzo", expresó Richard.



Minutos antes, su disquera los había sorprendido con un Disco de Oro por el álbum CNCO, Disco Cuádruple Platino por el tema "Hey DJ" a dueto con Yandel; Disco de Oro por la canción "Mamita" y Disco de Diamante más Platino y Oro por "Reguetón lento (Bailemos)" y Disco de Oro por "Reguetón lento" (Remix) a dueto con Little Mix.



Zabdiel señaló que su nuevo álbum tiene un significado muy especial para ellos, porque esta vez tuvieron una participación más activa en la composición de las canciones y las decisiones musicales que se tenían que tomar.



"Es un CD con mucha música fresca. ‘Bonita’ y ‘No me sueltes’ son canciones muy especiales para nosotros porque las empezamos desde cero, lo que escuchan en ellas es nuestra esencia, es lo que somos como CNCO, un poco de balada con un tanto de ritmo. Es una experiencia increíble poder escribir y aprender", dijo Christopher.

Diversidad.



Tan sólo uno de los factores que Richard cree, ha ayudado a que su propuesta musical tenga éxito —por ejemplo, su tema "Bonita" lleva más de 11 millones de reproducciones en YouTube— es el hecho de que los cinco provienen de diversos países como Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador, esto les permite crear temas novedosos para el público, porque cada uno aporta un poco de su cultura.



La agrupación formada en Miami se encuentra planeando su gira por España, Suecia, Alemania e Italia, países donde aseguran, el género urbano tiene gran aceptación.



Aunque aún no tienen una fecha para presentarse en vivo en nuestro país, los integrantes de CNCO comentaron que se reunirán este 3 de mayo con sus fans en una firma de autógrafos en Plaza Cuicuilco.