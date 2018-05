Paola Cañas, amante del deporte y la sensualidad

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La bellísima Paola Cañas, apasionada del fitness, tiene un par de palabras literalmente tatuadas en la piel: "Se fuerte".



Para la modelo colombiana, quien es portada de mayo de Playboy México, la fortaleza es indispensable para salir de los baches que ha tenido en la vida.



"Tengo en la costilla la letra de Samuel, mi hijo, él es mi motor... El otro es un electrocardiograma que dice "Sé fuerte", porque quiero que mi corazón lata fuerte a pesar de las cosas difíciles de la vida que he pasado", dijo la modelo a la publicación.



Algo tímida, amante del deporte y con 350 mil seguidores en Instagram, Paola considera que la belleza es equilibrio entre lo estético y lo mental.



"La belleza entra por los ojos, por un cuerpo bonito, armonioso, pero también se completa con el interior de la gente. Es importante la humildad, la humanidad de las personas. Hay que cultivar la belleza física, pero el carisma, la actitud, eso enamora mucho más.



La colombiana prefiere que sean sus enamorados los que den el primer paso.



"Soy un poco tímida, aunque no lo creas (risas). Me encantan los hombres detallistas, no tienen que darme regalos grandes, sólo algo que me haga sentir especial. Una flor habla más que mil palabras.