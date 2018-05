A pesar de la fama, Luis Miguel confesó su punto más íntimo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con el furor sobre la bioserie de Luis Miguel, poco a poco también se van desmarañando más aspectos íntimos en la vida real del cantante, que se había guardado durante muchos años.



Rosario Valeriano, ex publirrelacionista de "El Sol", aunque no tuvo participación directa en la serie de Netflix, mencionó un punto muy destacado en la vida de Luis Miguel.



"Me tocó vivir, trabajar muy de cerca con Luis Miguel, tener una cercanía con él y yo platicando, de pronto llorando por ciertos temas y la verdad no me gusta platicarlo mucho, porque yo respeto mucho la vida privada de los artistas".



Sin embargo, en un momento, "El Sol" habló con el corazón en la mano y le reveló entre lágrimas que daría todo lo que poseía, para tener junto a él a su familia unida.



Finalmente Valeriano relató que Luis Miguel, desde pequeño ha vivido varios conflictos, pese a eso es "un gran ser humano (...) e independientemente de donde haya nacido, se siente mexicano y está rescatando México como plataforma para su carrera".